Rally Cile: Tanak svetta nella prima giornata, Evans insegue. Più indietro Neuville

Va in archivio la prima giornata effettiva del Rally Cile, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Un day-1 particolarmente complesso quello appena andato in archivio, contrassegnato dalle temperature basse e da una gestione delle gomme tutt’altro che facile per i piloti in gara.

Il mattatore per larga parte è stato Sèbastien Ogier. Il francese alla guida della Toyota si è infatti imposto in ben quattro delle sei prove speciali pianificate, perdendo quota nella PS3, dove è uscito di strada perdendo oltre un minuto e chiudendo così al nono posto con un gap di 1:24.9 dalla vetta occupata dall’estone Ott Tanak (Hyundai), leader con il tempo totale di 58:06.9.

Seconda posizione provvisoria per il britannico Elfyn Evans (Toyota), molto reattivo in mattinata, più contratto nel pomeriggio ma praticamente appaiato al primo classificato come dimostra il gap di 0.4. Non lontano poi Kalle Rovanpera (Toyota), terzo a 7.1 davanti al connazionale Sami Pajari (Hyundai), quarto a 9.3.

Da segnalare poi la sesta piazza del leader della classifica generale Thierry Neuville (Hyundai), al momento indietro con un ritardo di 30.3 dopo essere gravitato fuori dalla top-5 in praticamente tutte le prove odierne (a eccezione della prima). Domani, sabato 28 settembre, sono previsti altri sei segmenti.