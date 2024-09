Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre agli US Open: sei zero per il vincitore

Il confronto tra Jannik Sinner e Jack Draper nelle semifinali degli US Open è particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. Stasera (ore 21.00) l’altoatesino incrocerà il britannico in uno scontro diretto inatteso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 1 del mondo era atteso a questa altezza del prestigioso Slam sul suolo statunitense, ma il numero 25 del ranking ATP si è spinto decisamente oltre qualsiasi previsione della vigilia. I due contendenti si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro il vincente del derby americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Jannik Sinner è sotto per 0-1 nei precedenti con Jack Draper, che tre anni fa si impose nei sedicesimi di finale del Queen’s (ATP 500 di Londra) in due tiratissimi tie-break disputati sull’erba. Questa volta si giocherà su un’altra superficie, ma soprattutto l’azzurro è decisamente più forte, ha vinto gli Australian Open ed è balzato al comando della classifica internazionale. Oltre ai 500 punti ATP messi in palio in questo incontro (oltre agli 800 già incamerati con l’ammissione in semifinale), è prevista anche un’interessante somma in denaro. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Jack Draper?

Il montepremi ammonta a 1,8 milioni di dollari statunitensi (circa 1,63 milioni di euro): questa è la cifra prevista per chi si qualifica alla finale del prestigioso Slam nella Grande Mela. Va annotato che entrambi si sono già assicurati un assegno da un milione di dollari statunitensi (circa 904.000 euro): chi perderà lo scontro diretto intascherà questa cifra, mentre chi lo vincerà potrà stracciarlo e beneficiare di quello dall’importo più elevato.

QUANTI SOLDI VALE SINNER-DRAPER: IL GUADAGNO DEL VINCITORE

1,8 milioni di dollari statunitensi (circa 1,63 milioni di euro).