Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre agli US Open: l’assegno per il vincitore

Il confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev nei quarti di finale degli US Open è particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. Nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre l’altoatesino incrocerà il russo in quello che può essere considerato a tutti gli effetti un atto conclusivo anticipato sul cemento di Flushing Meadows a New York. Sarà un confronto di elevato interesse tecnico, addirittura il terzo in stagione in uno Slam dopo la vittoria dell’azzurro nella finale degli Australian Open e il successo del moscovita nei quarti di finale di Wimbledon.

Jannik Sinner è sotto per 5-7 nei precedenti con Danill Medvedev, si fronteggiano il numero 1 e il numero 5 del mondo in un imperdibile testa a testa, sulla carta estremamente combattuto e avvincente: tutto si potrebbe decidere su pochi scambi e su piccoli dettagli, il nostro portacolori dovrà essere bravo a gestire lo sforzo fisico e a sostenere lo stress mensile. Oltre ai 400 punti ATP messi in palio in questo incontro (oltre a quelli già incamerati con l’ammissione ai quarti), è prevista anche un’interessante somma in denaro. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev?

Il montepremi ammonta a un milione di dollari statunitensi (circa 905.000 euro): questa è la cifra prevista per chi si qualifica alla semifinale del prestigioso Slam nella Grande Mela. Va annotato che entrambi si sono già assicurati un assegno da 530.000 dollari statunitensi (circa 480.000 euro): chi perderà lo scontro diretto intascherà questa cifra, mentre chi lo vincerà potrà stracciarlo e beneficiare di quello dall’importo più elevato.

QUANTI SOLDI VALE SINNER-MEDVEDEV: IL GUADAGNO DEL VINCITORE

Un milione di dollari statunitensi (circa 905.000 euro)