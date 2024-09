Quanti soldi guadagna Primoz Roglic vincendo la Vuelta a España 2024? Assegno di tutto rispetto

Primoz Roglic ha vinto la Vuelta a España 2024 come da pronostico della vigilia, recuperando cinque minuti di svantaggio nei confronti Ben O’Connor dopo una fuga bidone e riuscendo così a imporsi nell’ultimo Grande Giro della stagione per la quarta volta in carriera. Il fuoriclasse sloveno ha ribadito la propria caratura tecnica e agonistica, rialzando la testa dopo la caduta che lo aveva costretto a ritirarsi dal Tour de France. L’alfiere della Red Bull-BORA-hangrohe ha tenuto a bada O’Connor, Enric Mas, Richard Carapaz e ha fatto festa.

Quanti soldi ha guadagnato Primoz Roglic vincendo la Vuelta di Spagna 2024? Parliamo di un montepremi di circa 198.000 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere 33.000 euro per le tre vittorie di tappa, i soldi per i piazzamenti di rincalzo e altri riconoscimenti di contorno. Di seguito il montepremi dettagliato di Primoz Roglic per il successo alla Vuelta a España 2024.

Solitamente questa cifra si divide con i compagni di squadra e con lo staff in base ad accordi presi internamente, ricordiamo che i ciclisti ricevono regolarmente uno stipendio mensile dalle rispettive squadre e questi premi di gara vanno presi come dei bonus. Ricordiamo che la corsa iberica ha un montepremi decisamente inferiore rispetto agli altri due Grandi Giri: il vincitore del Tour de France si assicura 500.000 euro per il primo posto in classifica generale, il trionfatore del Giro d’Italia viene premiato con 265.668 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO PRIMOZ ROGLIC

PRIMO POSTO IN CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROJA): 150.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 3×11.000 = 33.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 1×5.500 = 5.500 euro

TERZI POSTI DI TAPPA: 1×2.700 = 2.700 euro

QUINTI POSTI DI TAPPA: 1×1.100 = 1.110 euro

OTTAVI POSTI DI TAPPA: 2×650 = 1.300 euro

PIAZZAMENTO DI RINCALZO DI TAPPA (dal decimo al ventesimo posto): 4×360 = 1.440 euro

GIORNI IN MAGLIA ROJA: 5×500 = 2.500 euro

SECONDO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE): 5.000 euro

TOTALE: 198.050 euro (esclusi i premi, stimabili in massimo 2.000 euro complessivi, per i transiti sui vari GPM)