Quando le prossime regate di Luna Rossa-Ineos? Orari recuperi, programma, tv, streaming

Nulla di fatto tra Luna Rossa e INEOS Britannia nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La regata disputata nelle acque di Barcellona, dopo due ore di rinvio a causa del vento leggero, non è stata portata a termine: i britannici erano in vantaggio di 600 metri a metà del quinto lato ma a causa della brezza troppo leggera entrambe le barche sono scese dai foil e non sono riuscite a giungere al traguardo entro i 45 minuti previsti dal regolamento.

La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) resta così in perfetta parità: 1-1 dopo il doppio confronto di giovedì pomeriggio caratterizzato da un vento sostenuto. Si ritornerà nelle acque di Barcellona nella giornata di domenica 29 settembre, il programma prevede la disputa di due regate: gara-3 alle ore 14.10 e a seguire gara-4. Ci dovrebbe essere un vento tra 12 e 14 nodi, ma le previsioni meteo sembrano essere molto mutevoli. Il programma prevede la disputata di addirittura quattro regate nella giornata di martedì 1° ottobre (contro le due originarie), ma le modifiche sono sempre all’orizzonte.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA

Domenica 29 settembre

Ore 14.10 Gara-3: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-4: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

Martedì 1° ottobre

Al momento sono previste quattro regate a partire dalle ore 14.00.

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.