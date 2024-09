Quando torna Luna Rossa in Youth America’s Cup? Orari prossime regate, tv, streaming

Torneranno in acqua domenica 22 settembre le imbarcazioni della Youth America’s Cup 2024 di vela: a partire dalle ore 14.09 si terranno dapprima le ultime due regate delle Qualification Series del Gruppo B, seguite dalle quattro regate conclusive del Gruppo A, che comprende Luna Rossa Youth.

La diretta tv della Youth America’s Cup di vela è in programma su Sky Sport America’s Cup, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, e sul canale YouTube America’s Cup, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP

Domenica 22 settembre

14.09 Regata 7 Gruppo B

A seguire Regata 8 Gruppo B

A seguire Regata 5 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 6 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 7 Gruppo A con Luna Rossa Youth

A seguire Regata 8 Gruppo A con Luna Rossa Youth

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, YouTube America’s Cup.

Diretta Live testuale: OA Sport.