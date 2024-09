Quando le semifinali di Luna Rossa in Youth America’s Cup: orari, programma, tv, avversarie

Domani, martedì 24 settembre (a partire dalle ore 14.00), le acque di Barcellona (Spagna) saranno teatro delle semifinali della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani riservata a velisti Under 25 che utilizzano gli AC40.

Sei gli equipaggi che si sono meritati l’accesso al penultimo atto, passando per la fase a gironi, ovvero Luna Rossa, NYYC American Magic (USA), Athena Pathway (Gran Bretagna), Andoo Team Australia, Sail Team BCN (Spagna) e Artemis (Svezia). L’imbarcazione nostrana è stata la migliore nel raggruppamento riservato ai team di Louis Vuitton Cup.

Per questo, le ambizioni non mancano per approdare all’atto conclusivo, che ci sarà il 26 settembre. L’accesso alla Finale sarà riservato ai primi due equipaggi. I timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, supportati dai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno, faranno di tutto per spingersi fino in fondo, esprimendosi sugli stessi livelli della prima fase.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali della Youth America’s Cup 2024. Tutte le regate di domani verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, SkyGo, NOW. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

SEMIFINALI YOUTH AMERICA’S CUP 2024

Martedì 24 settembre

Ore 14.00 Regate di flotta – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup*

*Saranno quattro regate: le prime due avranno accesso alla Finale di giovedì 26 settembre, che si terrà dopo le due regate della Finale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos.

AVVERSARI LUNA ROSSA

NYYC American Magic (USA)

Athena Pathway (Gran Bretagna)

Andoo Team Australia

Sail Team BCN (Spagna)

Artemis (Svezia)

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.