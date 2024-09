Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Motomondiale sarà il Gran Premio di Giappone, programmato per il weekend del 4-6 ottobre. Non avremo nessuna pausa tra l’odierno GP di Indonesia e l’appuntamento nipponico. Anzi, a ben guardare sarà il terzo fine settimana consecutivo di competizioni!

D’altronde in autunno i tempi si fanno sempre più serrati ed è ormai abituale vedere un GP dopo l’altro quando si corre in Estremo Oriente. Il palcoscenico dell’evento giapponese sarà l’autodromo di Motegi, che ormai dal 2004 ha soppiantato la pista di Suzuka, considerata troppo pericolosa dopo l’incidente costato la vita a Daijiro Kato.

C’è da sperare che il meteo sia clemente. In Giappone siamo in piena “stagione dei tifoni”. Non sorprende, dunque, che la pioggia abbia condizionato parecchie edizioni disputate recentemente. Uno degli esempi più eclatanti si è avuto proprio nel 2023, quando il Gran Premio è stato interrotto anzitempo proprio a causa delle precipitazioni. Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Giappone in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2024

VENERDÌ 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 6 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 4.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 5.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 7.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP GIAPPONE 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Giappone. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento nipponico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.