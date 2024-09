Puppo si sbilancia: “Musetti può essere riserva alle Finals. Per Berrettini non è sfortuna”

Dario Puppo si è soffermato sull’infortunio occorso a Matteo Berrettini durante il torneo ATP 500 di Tokyo, con conseguente ritiro da parte del tennista romano: “Mi auguro che sia precauzionale, ma aspettiamo di avere informazioni un po’ più precise. È un peccato che abbia queste continue pause per infortuni, non è sfortuna ma ci sono infortuni che sono disgraziati e che si ripropongono“.

Il telecronista di Eurosport ha parlato anche di Flavio Cobolli durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Mi aspettavo una partita equilibrata, con montagne russe che non potevano mancare: Bublik ha avuto l’occasione per chiudere, Cobolli è stato bravissimo e aggiunge sempre più sostanza al suo modo di stare in campo, al momento è difficile non considerarlo… Se non convochi i due doppisti in Coppa Davis lui è il quarto, sta salendo le scale mentre Arnaldi è un po’ lì”.

L’esperto di tennis ha parlato delle possibilità di Lorenzo Musetti di qualificarsi alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione: “De Minaur salterà Shanghai ed è il numero 8 della Race, ha avuto un problema che si trascina dalla stagione sull’erba. Djokovic è nono e ha detto di non essere interessato alle Finals, ma facendo bene a Shanghai si inserirebbe nel lotto degli otto. Dimitrov è infortunato. Allora Musetti potrebbe essere seconda riserva alle Finals, ma in questo periodo dell’anno non è facile per lui crearsi quell’occasione perché il cemento indoor non è semplice. Viene comunque da una finale, secondo me sta pensando a questo obiettivo, è tra i giocatori più in forma e ha qualità fisiche non indifferenti. Questa superficie è quella meno congeniale, ma prima di Wimbledon chi pensava di vederlo in semifinale sull’erba? Anche Sinner e Berrettini sono stati riserve alle Finals prima di essere protagonisti. Ora deve portare fieno in cascina, magari una semi e un quarto“.