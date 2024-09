Perché Luna Rossa è stata penalizzata due volte con American Magic? Le infrazioni da regolamento

Luna Rossa ha perso la quinta regata contro American Magic, valida per la semifinale della Louis Vuitton Cup. Il confronto è stato deciso da un clamoroso errore da parte di Team Prada Pirelli in chiusura del secondo lato di poppa: il timoniere Francesco Bruni ha chiamato una manovra azzardata sulla boa di sinistra, cercando di passare all’interno degli avversari che invece erano andati un po’ al largo per fare velocità in vista del successivo tratto di poppa.

Luna Rossa è caduta dai foil e non è più riuscita a rimettersi in volo, mentre gli statunitensi scappavano via e vincevano la regata, conquistando così la prima vittoria e riaprendo la serie: ora il sodalizio italiano conduce per 4-1 ed è a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup. In precedenza, però, durante il secondo lato di bolina, Luna Rossa era stata penalizzata per due volte poiché era transitata troppo vicino ai rivali.

In un incrocio non si fidano e decidono di passare dietro ai rivali, ma sono comunque troppo vicini e incappano in una penalità. James Spithill e compagni la bruciano rapidamente, accelerano e operano un pronto controsorpasso. Pochi istanti dopo Team Prada Pirelli passa davanti ad American Magic, ma è ancora troppo vicina e deve scontare un’altra penalità. Il bravvio di ferro è stato ben tenuto dagli uomini dello skipper Max Sirena, che al gate erano indietro di tre secondi, poi la scoppiettante poppa prima dell’errore decisivo.