Pattinaggio di figura: Finelli-Bucciarelli quarti nella danza alla tappa Junior Grand Prix di Danzica

Arrivano ancora belle notizie da Danzica, città della Polonia che ha ospitato questo weekend la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 204-2025 di pattinaggio di figura. La coppia di danza formata da Laura Finelli-Massimo Bucciarelli ha infatti conquistato il quarto posto finale, strappando così un risultato molto importante al termine di una gara di alto profilo.

Ottima la performance degli azzurri, bravi a confezionare una free dance senza sbavature in cui hanno subito il controsorpasso dei francesi Dania Mouaden-Theo Bigot, riusciti a strappare al fotofinish la terza posizione. I nostri ragazzi infatti si sono spinti in zona 88.55 (46.29, 42.56) guadagnando il totale di 152.52, praticamente mezzo punto in meno dei transalpini, terzi con 90.98 (48.12, 42.86).

A vincere sono stati i convincenti Catarina Wolfkostin-Dimitry Tsarevski, unici a scavalcare quota 100 raccogliendo 101.03 (54.61, 46.42) per 166.88 e precedendo i canadesi Sandrine Gauthier-Quentin Thieren, secondi con 96.79 (51.31, 45.48) per 160.75.

Tutt’altro che indimenticabile infine la gara maschile, vinta in qualche modo dallo slovacco Lukas Vaclavik, bravo a sbagliare meno dei diretti avversari presentando due tripli axel e altri sei tripli giungendo in zona 135.78 (65.98, 69.80) per 207.78. Si è dovuto accontentare del secondo posto il leader del corto Sena Takahashi che, dopo un secondo segmento pregno di errori, ha ottenuto 118.17 (52.44, 66.73 per 198.42) arginando il sudcoreano Minkyu Seo, alla fine terzo con 138.68 (69.05, 70.63) per 195.86 dopo una importante rimonta dall’undicesima casella.

La prossima settimana il circuito si sposterà a Lubiana, in Slovenia, per la penultima tappa della competizione itinerante.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE