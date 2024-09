Pattinaggio artistico: Wang svetta nello short alla tappa Junior Grand Prix di Bangkok. Shin fatica

Va in archivio il primo giorno di competizioni dedicato alla terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, in scena questo weekend in Thailandia, precisamente nella capitale Bangkok. Un day-1 contrassegnato dallo svolgimento dello short program della categoria maschile e femminile. Due segmenti che hanno offerto non pochi spunti di riflessione.

In campo femminile salta all’occhio la leadership accaparrata provvisoriamente dalla cinese Yihan Wang. L’atleta classe 2010, al debutto assoluto in un evento di prima fascia, ha avuto la meglio sulla concorrenza confezionando una performance da 65.39 (38.65, 38.65), segnata dal classico layout composto da triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo flip.

Attenzione però alla giapponese Yo Takagi, seconda di un’incollatura a quota 65.99 (38.65, 28.73) lasciando qualcosa sul piatto nella combinazione, viziata da un arrivo sul quarto nel secondo salto. Decisamente più staccata invece la seconda nipponica Mei Okada, terza con 57.58 (29.70, 27.88) compiendo un passaggio a vuoto nella catena, contrassegnata dalla mancata esecuzione del secondo salto.

Grande fatica per la più quotata del lotto, l’incantevole sudcoreana Jia Shin, addirittura sesta dopo aver mandato a zero la combinazione e aver ricevuto la chiamata di filo d’entrata non marcato nel triplo flip accontentandosi così di 54.89 (25.72, 29.17). Diciannovesima piazza poi per la debuttante azzurra Noemi Joos, la quale ha raccolto 43.38 (20.92, 22.46) nonostante un errore di peso nella combinazione, dove ha girato solo singolo il lutz agganciato con il doppio toeloop.

In campo maschile sale in cattedra invece il neozelandese Yanhao Li, unico a scavalcare quota 80 guadagnando 83.25 (46.33, 36.92) staccando il triplo axel, il triplo flip e triplo lutz/triplo toeloop. A debita distanza si è posizionato quindi Rio Nakata con 76.54 (39.19, 37.35), secondo davanti ad Habin Cho, terzo a 74.03 (40.99, 33.04).

Domani, venerdì 13 settembre, si disputeranno il libero femminile e la rhythm dance della danza sul ghiaccio con i nostri Noemi Tali-Noah Lafornara, pattinatori a caccia della qualificazione in Finale.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE