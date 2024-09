Pattinaggio artistico: Pezzetta da record nello short femminile al Lombardia Trophy. Ottava Gutmann

Anna Pezzetta ingrana subito la quinta. L’azzurra ha infatti cominciato con il botto la stagione 2024/202 di pattinaggio di figura, sbriciolando il proprio primato personale e conquistando una promettente quinta posizione dopo lo short program femminile al Lombardia Trophy, evento inserito nel circuito ISU Challenger Series in scena questo weekend al centro IceLab di Bergamo.

Un risultato di enorme rilevanza per l’altoatesina, abile a rimanere in scia di avversarie quotatissime, da tempo in lizza le posizioni di vertice. Nello specifico l’allieva seguita da Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko si è resa artefice di una prestazione tecnicamente elevata in cui ha sciorinato il doppio axel, la combinazione triplo lutz/doppio toeloop e il triplo filo arrivando fino a quota 64.11 (34.12, 29.99), punteggio gigante toccato in passato solo dalla Regina Carolina Kostner maturato soprattutto grazie a un buon GOE ottenuto nei sei elementi.

A spuntarla è stata invece la statunitense Almber Glenn, leader con lo score di 75.71 (42.25, 33.46) con cui ha arginato la leader del movimento Kaori Sakamoto, seconda con 73.53 (38.01, 35.52) a casa di una leggera défaillance nella combinazione, viziata da una rotazione corta. Terza infine l’altra statunitense Sarah Everhardt, capace di regolare con 69.13 (37.07, 32.02) la georgiana Anastasiia Gubanova, quarta con 66.78 (36.59, 30.19). Da segnalare poi l’ottava piazza di Lara Naki Gutmann, la quale ha raccolto 57.06 (29.26, 27.80).

Nella seconda prova della giornata, lo short maschile, a salire in cattedra è stato il Campione Mondiale Ilia Malinin che, pronti via, ha stampato 107.25 (61.41, 45.48) arginando Yuma “Piuma” Kagiyama, attualmente al posto d’onore con 98.68 (53.76, 44.92), oltre che il nipponico Shun Sato, vicino di un’incollatura al connazionale come dimostrano i 98.39 (55.13, 43.26) conquistati.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM SENIOR INDIVIDUALE FEMMINILE