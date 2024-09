Pattinaggio artistico: Kim beffa Nakai e vince la gara femminile al Grand Prix Junior di Ankara

Termina con il successo della sudcoreana Yuseong Kim la seconda giornata dedicata alla quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2024, competizione di pattinaggio artistico in scena questa settimana ad Ankara, in Turchia.

Bella prova per l’asiatica che, dopo la seconda posizione dello short, ha sbaragliato la concorrenza grazie un free decisamente positivo, imbastito dall’esecuzione di un triplo axel, da altri sette tripli e da due doppi axel (entrambi inseriti in sequenza dopo il triplo loop). Difendendosi nelle components, la nativa di Seoul ha conquistato 133.91 (75.74, 58.17) sfiorando quota 200 con 198.63.

Perde la leadership quindi Ami Nakai, rallentata da una caduta sul triplo axel (sottoruotato) che ha inchiodato il suo score a 125.39 (66.23, 60.16) per 191.61. Significativa terza posizione per la francese Stefania Gladki, capace di arginare con 121.90 (67.42, 54.48) per 182.32 la russa ora naturalizzata kazaka Sofia Samodelkina, atleta ancora in ampio rodaggio e quarta con 117.44 (64.41, 53.03) per 174.58. Ventiduesima invece Amanda Ghezzo con 70.94 (31.30, 42.64) per 120.17

Nelle coppie d’artistico trionfo per i canadesi Jazmine Desrochers-Kieran Thrasher che, in una gara senza storie, hanno chiuso i conti prendendo il largo anche nel segmento più lungo raccogliendo 100.36 (49.10, 52.26) per 159.77. A distanza siderale si sono invece posizionati gli statunitensi Olivia Flores-Luke Wang, al posto d’onore con 92.87 (44.67, 49.20) per 147.80. Sotto quota novanta i nipponici Sei Shimizu-Lucas Tsuyoshi Honda, terzi con 92.15 (48.57, 45.58) per 140.19. Bene poi gli azzurri Polina Polman-Gabriel Renoldi, abili a chiudere all’ottavo posto grazie a un libero da 78.96 (38.35, 40.61) per 118.97. Decimo piazzamento poi per Irina Napolitano-Edoardo Comi con 71.46 (30.26, 41.20) per 113.90.

La giornata si è infine aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento dominato dal binomio ucraino formato da Iryna Pigdaina-Artem Koval, capace di spingersi in zona 63.63 (34.74, 28.89) staccando di due lunghezze gli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin, secondi con 61.80 (34.50, 27.30) precedendo Darya Grimm-Michail Savitskiy, attualmente sul gradino più basso del podio con 60.89 (31.62, 29.27) ad un’incollatura di distanza rispetto agli elvetici Gina Zehnder-Deda Leon Sieber, quarti con 60.85 (32.26, 28.59). Ottima top 10 conquistata dagli azzurri Vittoria Petracchi-Daniel Basile, chiamati a difendere il decimo posto partendo da 47.56 (25.08, 22.48).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO