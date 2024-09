Pattinaggio artistico: Conti-Macii trionfano ancora al Lombardia Trophy. Ghilardi-Ambrosini ai piedi del podio

Una vittoria significativa. Sara Conti e Niccolò Macii si sono imposti per il secondo consecutivo al Lombardia Trophy 2024, competizione internazionale di pattinaggio artistico in scena questo weekend a Bergamo, precisamente presso il centro sportivo IceLab. Il successo – tutt’altro che banale – certifica la grande competitività degli azzurri, a questo giro ritrovatisi al cospetto di una concorrenza ancora più agguerrita rispetto alla gara di dodici mesi fa.

La notizia più importante riguarda sicuramente la somma dei punti. Gli allievi di Barbara Luoni hanno infatti raggiunto 203.02, totale maturato grazie al secondo libero di giornata, dove hanno raccolto 128.35 (59.87, 68.48), rendendosi artefici di una buona prova viziata esclusivamente da due passaggi a vuoto negli elementi di salto in parallelo, contraddistinti da un toeloop eseguito solo doppio e da un solo axel falloso agganciato nella sequenza con il triplo salchow. Portando egregiamente a casa il resto del layout il binomio tricolore ha regolato nuovamente i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, secondi con un terzo libero da 126.02 (60.47, 67.55) per 199.5 e rallentati tra le leggere sbavature anche da una caduta nel sollevamento reverse lasso.

Buono stato di forma poi per gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, in grado di pattinare il miglior secondo segmento del lotto riducendo al minimo gli errori e guadagnando 126.02 (60.47, 67.55) per 196.67, staccando i nostri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, i quali si sono dovuti accontentare della quarta moneta con 123.36 (61.8, 62.48) per 192.47, vantando però il secondo score più alto della carriera.

Da segnalare infine la settima piazza di Irma Caldara-Riccardo Maglio, i quali hanno conquistato 85.41 (41.09, 44.32) per 138.14.