Pattinaggio artistico: Anna Pezzetta in top 4 dopo lo short al Grand Prix Junior di Danzica

Continua a dare dei segnali davvero promettenti Anna Pezzetta. Dopo la brillante prestazione del Lombardia Trophy l’azzurra ha cominciato in modo decisamente positivo la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, trovando a Danzica la quarta posizione dopo lo short program piazzandosi ad un’incollatura dal terzo posto.

Ottima la performance dell’altoatesina, abile ad aprire il programma con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop proseguendo poi gli elementi di salto con il doppio axel e con un triplo flip collocato in zona bonus. Ben comportandosi anche in termini di components, l’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha conquistato così 64.78 (37.47, 27.31) stabilendo un nuovo primato: mai nessuna pattinatrice italiana era riuscita ad ottenere uno score simile in campo Junior nel corto.

Il segmento è stato letteralmente dominato dalla leader del movimento Mao Shimada, la quale ha ottenuto 73.11 (41.66, 31.45) proponendo gli stessi elementi di Pezzetta ma inserendo come ultima casella di salto la proficua catena triplo lutz/triplo toeloop. Prova pulita anche per la connazionale nipponica Kaoruko Wada, seconda con 70.58 (40.65, 29.93) precedendo la sudcoreana Nayeon Ko, nel mirino di Pezzetta come dimostrano i 65.58 (38.22, 27.36).

Giappone protagonista anche nella gara maschile con Sena Takahashi, unico del lotto ad aver scavalcato quota 80.25 (43.20m 37.05) staccando di cinque lunghezze l’israeliano Tamir Superman, attualmente al posto d’onore con 75.58 (42.78, 32.80). Non lontano poi lo slovacco Lukas Vaclavik, terzo con 72.00 (38.83, 33.17)

Nelle coppie d’artistico primo posto provvisorio per i cinesi Jiaxuan Zhang-Yihang Huang, in testa con 57.88 (33.50, 24.38) arginando gli ucraini Sofiia Holichenko-Artem Darenskyi, secondi con 51.81 (27.01,24.80) davanti agli statunitensi Saya Carpenter-Ignacio Maravilla, terzi con 50.07 (27.28, 22.79).

Attualmente fuori dalla top 10 i binomi italiani. Irina Napolitano-Edoardo Comi sono infatti undicesimi con 39.29 (19.24, 21.05), complice un passaggio a vuoto nella spirale e una caduta nel doppio axel. Quindicesimo posto poi per Melissa Merrone-Alberto Tommasi con 35.83 (17.88, 18.95). Sedicesimi infine Elisabetta Profazier-Matteo Libasse Mandelli con 32.84 (15.58, 17.26).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO