Pattinaggio artistico a rotelle: Tali-Lafornara dominano la rhythm dance alla tappa Junior Grand Prix di Bangkok

Noemi Tali-Noah Lafornara ci prendono gusto. La coppia di danza azzurra ha dominato in lungo e in largo la rhythm dance valida per la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura, in scena questa settimana a Bangkok, prenotando un posto per le Finali che si svolgeranno in Francia a dicembre.

I nostri ragazzi, già trionfatori in occasione dell’appuntamento di Riga, hanno sbaragliato la concorrenza confezionando un segmento corto da 68.80, in cui sono riusciti ad avere la meglio sia sul fronte tecnico (39.27) che nelle components (29.53). In vista del libero Noemi e Noah potranno vantare di un vantaggio di poco più di quattro punti rispetto agli inseguitori statunitensi: Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin sono infatti secondi a quota 64.31 (36.91, 27.40), mentre Eliana ed Ethan Peal sono terzi a 60.25 (33.92, 26.93).

La giornata si è poi conclusa con l’inusuale trionfo di un’atleta cinese nella categoria individuale femminile. Merito di Yihan Wang che, in grande spolvero, ha confermato la leadership dello short stampando un libero da 129.32 (71.28, 58.04) e chiudendo i conti a 194.71, sei punti in più della giapponese Yo Takagi, seconda con 123.5 (63.93, 59.62) per 188.54 precedendo Mei Okada, terza con 118.38 (62.72, 56.66) per 175.96. Non riesce il miracolo alla quotata sudcoreana Jia Shin, la quale si è dovuta accontentare della quarta moneta malgrado un terzo libero da 119.10 (61.88, 59.22) per 173.99.

Molto bene poi l’azzurra Noemi Joos, abile a confezionare il decimo libero raccogliendo 92.68 (46.92, 45.76) e chiudendo la prima esperienza in una gara di prima fascia al tredicesimo posto con 136.06.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO