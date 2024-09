Pattinaggio artistico a rotelle: l’Italia conquista quattro medaglie nell’inline ai Mondiali 2024 di Rimini

Arrivano le prime medaglie per l’Italia dalla Fiera di Rimini, venue che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna quest’anno inserita all’interno dei World Skate Games, l’evento multi sport che racchiude in unico Paese, in questo caso l’Italia, tutte le competizioni iridate delle discipline associate alla Federazione Internazionale. Nello specifico in occasione del secondo giorno di gare sono arrivati quattro metalli, provenienti dalla specialità inline.

Si tratta precisamente di due argenti e due bronzi, conquistati nelle categorie individuali femminili. In campo Senior il secondo posto è andato a Sofia Ciacia che, dopo la terza moneta dello short, è salita di una posizione confezionando un libero d’alto profilo, contraddistinto da un bel bilanciamento tra tecnico e components in cui ha atterrato, tra gli altri elementi, un doppio axel in catena con il doppio toeloop e due buone trottole combinate. La pattinatrice, al primo anno nella massima categoria, ha così raccolto 69.16 (38.24, 31.92) per 108.51, cedendo il passo solo alla spagnola Paula Romaguera Perez, abile a imporsi in entrambi i punteggi arrivando fino a quota 74.34 (42.07, 32.27) per 121.23. Menzione speciale poi per Alessia Bilancioni, piazzatasi sul gradino più basso del podio con 65.83 (34.33, 31.50) per 106.85 puntando sulla pulizia e certificando la grande crescita già sfoggiata nelle ultime uscite.

Sfuma l’oro nella categoria Junior femminile, dove a spuntarla per un’incollatura è stata la quotata spagnola Macarena Pitto Gutierrez, atleta capace di risalire la china dal terzo posto dimostrandosi l’unica partecipante del lotto a scavalcare la soglia dei 100 punti. La furia rossa ha avuto la meglio staccando due doppi axel e altri sei doppi, raggiungendo quota 65.17 (38.27, 27.90) per 101. 40. Alcune sbavature, soprattutto nell’ultima trottola combinata, hanno invece rallentato Clara Barattoni, seconda con 56.49 (29.39, 27.10) per 99.83 davanti a Sofia De Lazzari, terza per appena dieci centesimi di scarto con 56.94 (31.05, 25.89) per 56.84 accusando anche lei alcune defaillance nelle trottole, a cui si aggiunge anche un problema nel salchow, degradato in occasione della combinazione con il doppio toeloop. Imprecisioni compensate comunque da una buona qualità.

Quarto posto poi nella gara Senior maschile per Elvis Martinello, bravo comunque a destreggiarsi in un contesto non poco competitivo pattinando un libero con cui ha raggiunto il totale di 135.45, dieci lunghezze meno dello spagnolo David Gutierrez Bollain, terzo con 145.45 alle spalle dello statunitense Collin Motley, primo con 162.15, e del taiwanese Chen-Yi-Fan, secondo con 149.80.

Domani, martedì 10 settembre, si passerà alla specialità canonica del quad con gli short program delle categorie Junior individuale maschile e femminile.