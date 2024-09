Pattinaggio artistico a rotelle: Caputo seconda dopo lo short junior femminile ai Mondiali. Costa al comando

Un’ottima Matilde Caputo si è piazzata al secondo posto dopo lo short program della specialità individuale junior femminile, segmento che ha aperto la terza giornata di competizioni dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini nel contesto dei World Skate Games 2024. L’azzurra si è resa artefice di un programma di alto profilo, in cui ha dovuto cedere il passo solo all’alieno Madalena Costa.

Nello specifico la pattinatrice seguita dall’ex Campione del Mondo Luca Lucaroni ha confezionato un corto da 71.15 (49.41, 21.74), ben supportato da una buona qualità. Pur lottando in una combinazione acchiappa punti triplo toeloop/thoren/triplo salchow/doppio toeloop viziata da una mano poggiata sulla superfice della pista, l’atleta ha infatti realizzato senza patemi sia il doppio axel che il triplo salchow, rubando l’occhio nelle due trottole, entrambe valutate con un QOE positivo.

Solito livello stellare invece per la lusitana Costa che, in questa occasione, ha faticato in due difficoltà di salto su tre, atterrando con step out il triplo flip inaugurale e sporcando la pazzesca catena formata da tre tripli, ovvero triplo lutz/triplo toeloop/triplo toeloop. Grazie anche alla sua flessibilità particolarmente efficace nelle trottole (come certifica il +2 unanime in quella combinata) la portoghese ha raccolto un punteggio sopra quota 90, nello specifico 92.98 (68.04, 24.94), mettendo una serie ipoteca sul secondo titolo iridato consecutivo.

Pulita poi la spagnola Paula Roman Martì, la quale con la combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio loop, con il triplo salchow e il doppio axel ha sfiorato zona 70 accontentandosi di 69.00 (46.38, 22.62). Benissimo inoltre la seconda azzurra in gara, Martina Stefani, brava a mettere subito il turbo con la combinazione (anche per lei triplo salchow/doppio toeloop/doppio loop) e con il triplo salchow perdendo poi qualcosa solo nel doppio axel fermando il suo score a 64.45 (43.39, 22.06).

Qualità, profondità di fili e copertura della pista hanno invece contrassegnato la straordinaria performance dello spagnolo Guillermo Gomez Correas, attualmente leader con ampio margine della gara Junior maschile grazie ad una performance da outstanding, accompagnata da un QOE positivo in tutti e sei gli elementi. Eccezionale in tal senso la combo triplo loop/triplo toeloop/triplo toeloop, preludio del triplo lutz e del doppio axel, salti che sommati a un grande riscontro nelle trottole e nelle components hanno spinto la furia rossa ben oltre quota 100, arrivando a 102.29 (72.73, 29.56).

A diciotto lunghezze di distanza si è quindi accomodato il compagno di squadra Unai Cereijo Garcia, secondo con 84.29 (60.72, 23.57) davanti all’argentino Juan Segundo Rodriguez, provvisoriamente sul gradino più basso del podio con 71.27 (51.53, 19.74). Ben figurano anche i nostri ragazzi: Daniele Ricci è infatti al ridosso della top 3 grazie ad uno short da 66.70 (45.58, 21.12) impreziosito da un layout pulito e competitivo. Più falloso Josè Enrico Inglese, ottavo con 49.12 (32.18m 17.94) ma con buone chance di risalita.

Domani, mercoledì 11 settembre, si disputerà lo short program della categoria Senior femminile.