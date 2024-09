Pallanuoto femminile, si disputeranno a Catania e Padova i gironi della prima fase

Sono state ufficializzate le sedi dei due gironi eliminatori della 14ma edizione della Coppa Italia di pallanuoto femminile, che saranno composti da cinque squadre ciascuno e si giocheranno a Catania ed a Padova.

La prima fase della manifestazione è in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024: in ciascuno dei raggruppamenti, ospitati da L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito, le prime tre avranno accesso alla Final Six, prevista da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2025.

In ogni girone la prima classificata andrà direttamente in semifinale, mentre seconda e terza giocheranno i quarti di finale: nel Girone A ci saranno L’Ekipe Orizzonte, Rapallo, Trieste, Cosenza ed Ancona, mentre nel Girone B si sfideranno Plebiscito, SIS Roma, Bogliasco, Brizz e Lazio.

COPPA ITALIA

Gironi eliminatori

Dall’11 al 13 ottobre 2024

Girone A (Catania): L’Ekipe Orizzonte, Rapallo, Trieste, Cosenza, Vela Nuoto Ancona.

Girone B (Padova): Plebiscito Padova, SIS Roma, Bogliasco 1951, Brizz Nuoto, Lazio Nuoto.

Final Six

Dal 21 al 23 febbraio 2025

Venerdì 21 febbraio

Quarti di finale

2^A-3^B

2^B-3^A

Sabato 22 febbraio

Semifinali

1^A vincente 2^B-3^A

1^B vincente 2^A-3^B

Domenica 23 febbraio

Finali per il titolo e per il terzo posto

Albo d’oro

2012 Orizzonte Catania

2013 Orizzonte Catania

2014 Rapallo Pallanuoto

2015 Plebiscito Padova

2016 Bogliasco Bene

2017 Plebiscito Padova

2018 L’Ekipe Orizzonte

2019 SIS Roma

stagione 2019-2020 Plebiscito Padova

2021 L’Ekipe Orizzonte

2022 SIS Roma

2023 L’Ekipe Orizzonte

2024 SIS Roma