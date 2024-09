Pagelle Vuelta a España 2024: colpaccio di Dunbar, Roglic in gestione. Bene O’Connor

PAGELLE VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

Eddie Dunbar, voto 10: non aveva mai vinto una corsa del World Tour, nel giro di pochi giorni arrivano due successi di tappa alla Vuelta. Quella odierna, come specificato dall’irlandese nel dopo gara, vale doppio, perché arriva nel testa a testa con i big. È costretto ad anticipare i tempi sul Picón Blanco e riesce a farlo nel migliore dei modi, sorprendendo gli avversari e gestendo il margine fin sul traguardo.

Enric Mas, voto 7,5: ennesimo piazzamento di lusso per l’iberico che molto probabilmente meritava un successo di tappa in questa Vuelta. Chiude secondo oggi, è terzo al momento in classifica generale e domani dovrà dare tutto a cronometro per gestire i 49” di margine che ha su Richard Carapaz.

Primoz Roglic, voto 8: molto probabilmente ne aveva anche per provare a vincere la tappa, ma ha preferito farsi da parte gestendo al meglio la situazione. Per lui un piede e mezzo sul gradino più alto del podio: nella cronometro di Madrid lo sloveno dovrà solo amministrare per portare a casa la Maglia Rossa.

Ben O’Connor, voto 8: si gestisce al meglio, perde contatto quando i big accelerano, poi riesce addirittura a rimontare grazie al supporto di Gall. È ancora secondo in classifica generale e, molto probabilmente, viste le sue doti a cronometro, chiuderà in piazza d’onore la Vuelta l’australiano della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

Urko Berrade, voto 7,5: continua ad esaltarsi la Equipo Kern Pharma. L’iberico, che ha già vinto una tappa in questa Vuelta, trova anche un ottimo piazzamento oggi, terminando quinto nel testa a testa con gli uomini di classifica.

Carlos Rodriguez, voto 5: giornata da dimenticare per l’iberico della Ineos Grenadiers. Minuti su minuti persi e, soprattutto, tre posizioni concesse ai rivali, scendendo al decimo posto.