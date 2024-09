Ordine di scuderia in casa Ferrari: cosa è successo a Singapore tra Leclerc e Sainz

Dopo un sabato disastroso, la Ferrari ha cercato di limitare i danni quest’oggi in gara sul circuito cittadino di Marina Bay effettuando una buona rimonta con entrambe le macchine ma non andando oltre un quinto posto con Charles Leclerc ed una settima posizione con Carlos Sainz al termine del Gran Premio di Singapoe 2024, diciottesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

La Scuderia di Maranello, per provare a raggiungere le Mercedes (massimo obiettivo possibile, considerando il passo ed il vantaggio accumulato dalle McLaren e da Max Verstappen nella prima parte della corsa), ha differenziato la strategia tra i due piloti anticipando il pit-stop con Sainz ed estendendo al massimo il primo stint di Leclerc.

Questa dinamica ha consentito allo spagnolo della Rossa di guadagnare diverse posizioni (era 12° a inizio GP) tramite l’undercut, mentre il monegasco è rientrato in pista dopo la sua sosta ai box in ottava piazza dietro all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla SF-24 del compagno di squadra. Con gomme molto più fresche e performanti, Leclerc si è sbarazzato agevolmente del due volte iridato lanciandosi all’inseguimento della top5.

A quel punto il muretto box Ferrari ha impartito un ordine di scuderia, chiedendo a Sainz di lasciar passare Leclerc in modo da non far perdere del tempo al nativo del Principato nel suo tentativo di rimonta sulle Frecce d’Argento. Carlos ha rispettato il team order, alzando il piede e lasciando strada al compagno di box (che ha poi passato Hamilton chiudendo 5° in scia a Russell) nel corso del 37° giro.