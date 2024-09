Nico Rosberg sulla polemica FIA-Verstappen: “L’olandese spreca troppe energie per questa diatriba”

Una polemica che toglie energie. È di questo parere Nico Roberg in merito al contrasto tra la FIA e Max Verstappen, dopo la condanna dell’olandese a lavori socialmente utili per l’uso di un linguaggio inappropriato in conferenza stampa del week end di Singapore. Max aveva descritto in maniera un po’ colorita la sua prestazione a Baku e l’aggettivo (“fottuta”) è costato la sanzione citata.

Ai microfoni di Sky Germania, Nico Rosberg ha espresso la sua opinione: “È una decisione divertente. Da un lato, le mie figlie sono davanti alla tv e penso che sia bene prestare attenzione al linguaggio, ma dall’altro lato questi ragazzi sono dei lottatori. Vogliamo che mostrino le loro emozioni, quindi sarebbe meglio che mettessero i bip e che censurassero le parolacce. Quanto a Max, se stessi combattendo per il titolo, non so se metterei tutta questa energia sulla faccenda. È una bella distrazione per lui“, il pensiero del campione del mondo di F1 del 2016.

Un Verstappen che, a sei gare dalla conclusione del Mondiale 2024, ha 52 lunghezze di margine su Lando Norris (McLaren): “Non sono convinto che la Red Bull possa ancora vincere delle gare quest’anno, visto quanto sono lontani in questo momento, ma l’esito della gara di Singapore ha dato loro un vantaggio perché Lando potrebbe non vincere il Mondiale pur aggiudicandosi tutti i GP che mancano“.