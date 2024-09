NFL 2024 (week 3): vincono Vikings, Chiefs, Eagles, Packers e Ravens che passano a Dallas

Abbiamo vissuto una intensissima Week 3 della NFL 2024-2025. Le due Conference iniziano a prendere forma a livello di classifica, tra squadre ancora imbattute, tonfi clamorosi e crisi ormai conclamate. Tanti match molto indicativi che andremo ad analizzare, mentre questa notte si chiuderà la week 3 con i due Monday Night match che saranno Cincinnati Bengals (0-2)-Washington Commanders (1-1) e Buffalo Bills (2-0)-Jacksonville Jaguars (0-2).

Nella AFC i New York Jets (2-1) si sono sbarazzati dei New England Patriots (1-2) per 24-3 con Aaron Rodgers a dominare la scena come ai vecchi tempi. Rimananendo nella AFC i Kansas City Chiefs (3-0) proseguono imbattuti battendo 22-17 a domicilio gli Atlanta Falcons. Nella NFC, i Detroit Lions (2-1) passano 20-13 in casa degli Arizona Cardinals con un Montgomery da 105 yds su corsa e una meta, mentre i Los Angeles Rams (1-2) piazzano la sorpresa beffando 27-24 i San Francisco 49ers (1-2) nella NFC West nonostante 175 yds su ricezione e 3 mete per Jennings.

Cadono ancora i Dallas Cowboys (1-2) per 25-28 in casa contro i Baltimore Ravens (1-2) con Derrick Henry dominante da 151 yds su corsa e 2 td. Ancora un successo per i Seattle Seahawks (3-0) ancora imbattuti, che dominano 24-3 contro i pessimi Miani Dolphins (1-2) di questo inizio di campionato. Pessima prova anche per i Las Vegas Raiders (1-2) che, in casa, vengono umiliati 22-36 dai Carolina Panthers (1-2) con Dalton che prende il posto di Bryce Young da QB e lancia per 319 yds e 3 mete. Hubbard aggiunge 114 yds su corsa e Johnson 122 su ricezione.

I Tampa Bay Buccaneers (2-1) crollano in casa contro i Denver Broncos (1-2) per 7-26, mentre i Philadelphia Eagles (2-1) si svegliano e passano 15-12 in casa dei lanciatissimi New Orleans Saints (2-1). Vincono ancora e rimangono perfetti i Minnesota Vikings (3-0) che, in casa, disintegrano gli Houston Texans (2-1) per 34-7. Successo anche per gli Indianapolis Colts (1-2) 21-16 contro i Chicago Bears (1-2), mentre i Green Bay Packers (2-1) ancora privi di Jordan Love, passeggiano 30-14 in casa dei Tennessee Titans (0-3). Infine, i criticatissimi New York Giants (1-2) si sbloccano e passano 21-15 in casa dei Cleveland Browns (1-2).