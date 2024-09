NFL 2024 (Week 1): vincono Chiefs, Cowboys, Eagles, Lions, Vikings e Dolphins con lo “scarcerato” Hill

Ha preso il via l’attesissima stagione 2024-2025 della NFL e, come da tradizione, sorprese e spettacolo non sono certo mancati. Come, di pari passo, non sono mancate notizie di mercato e, ahi noi, anche extra-campo.

Nel match d’esordio della nuova stagione, la riedizione del Championship della AFC dell’anno scorso, i Kansas City Chiefs hanno piegato i Baltirmore Ravens per 27-20 con gli ospiti a cui è stato tolto un td nell’ultimo drive per questione, forse, di un millimetro. Primo match in Brasile della storia della NFL. A San Paolo, infatti, i Philadelphia Eagles hanno avuto la meglio per 34-29 dei Green Bay Packers grazie ad un Barkley dominante da 2 td su corsa e uno su ricezione. Per i Packers bruttissime notizie. Il QB Jordan Love dovrà stare ai box per 3-6 settimane.

Nei match della domenica gli Atlanta Falcons hanno perso in casa per 10-18 contro i Pittsburgh Steelers, mentre i Buffalo Bills hanno vinto un match davvero spettacolare 34-28 contro gli Arizona Cardinals. I Chicago Bears danno il via alla nuova era del QB Caleb Williams vincendo in rimonta 24-17 contro i Tennessee Titans, mentre a sorpresa cadono in casa i Cincinnati Bengals contro i New England Patriots per 10-16. Splendido match interno alla AFC South con gli Indianapolis Colts che cadono in casa contro gli Houston Texans per 27-29, mentre nella AFC arriva un’altra rimonta, questa volta dei Miami Dolphins sui Jacksonville Jaguars (20-17) con Hull da 130 yds su ricezione e una meta, nonostante fosse stato arrestato alla guida verso lo stadio. Domninio totale dei New Orleans Saints contro i Carolina Panthers (47-10), come dei Minnesota Vikings in casa dei New York Giants (6-28).

Nella AFC West successo dei Los Angeles Chargers sui Las Vegas Raiders (22-10), quindi sofferta vittoria per i Seattle Seahawks contro i Denver Broncos per 26-20. I Dallas Cowboys in un colpo solo rinnovano a 60 milioni di dollari l’anno il loro QB Dak Prescott e sbancano il campo dei Cleveland Browns per 17-33, quindi tutto facile per i Tampa Bay Buccaneers contro i Washington Commanders (37-20). Decisamente più tirata la sfida da Detroit Lions e Los Angeles Rams, con il successo di Jared Goff e compagni all’overtime per 26-20. Stanotte il Monday Night match tra San Francisco 49ers-New York Jets.