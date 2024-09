NextGen Finals, quest’anno non ci saranno italiani. Poche novità dai giovani, per Cinà è troppo presto

Le Next Gen ATP Finals 2024 di tennis si disputeranno a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 dicembre: non vi saranno italiani al via. In questo momento nella Race to Jeddah, infatti, il miglior azzurro è Gianluca Cadenasso, 41°, seguito da Massimo Giunta, 55°, e da Federico Cinà, 60°.

A guidare la graduatoria è il transalpino Arthur Fils, primo a quota 1615, il quale precede nettamente il cinese Juncheng Shang, secondo con 1045, in lotta per la piazza d’onore con lo statunitense Alex Michelsen, terzo con 1028. Saldo in quarta posizione il ceco Jakub Mensik con 795.

Si accende la lotta per la qualificazione con i piazzamenti a seguire, distanti dai primi quattro della graduatoria: l’altro francese Luca Van Assche è quinto con 425, davanti al brasiliano Joao Fonseca, sesto a quota 365, mentre lo statunitense Learner Tien è settimo con 330. Ottavo il tennista di Hong Kong Coleman Wong con 287.

RACE TO JEDDAH AL 25 SETTEMBRE

1 Arthur Fils 1615

2 Juncheng Shang 1045

3 Alex Michelsen 1028

4 Jakub Mensik 795

5 Luca Van Assche 425

6 Joao Fonseca 365

7 Learner Tien 330

8 Coleman Wong 287

ITALIANI NEI 100

41 Gianluca Cadenasso 64

55 Massimo Giunta 40

60 Federico Cinà 39

61 Federico Bondioli 39

63 Mariano Tammaro 38

67 Peter Buldorini 35

89 Filippo Romano 21

92 Carlo Alberto Caniato 20

93 Lorenzo Carboni 20