NASCAR, Chastain torna a vincere su Byron in Kansas

Ross Chastain vince in Kansas nella NASCAR Cup Series per la prima volta in stagione. Quinto acuto per il #1 di Trackhouse Racing Chevrolet davanti a William Byron, il migliore tra i piloti ancora presenti ai Playoffs sotto la bandiera a scacchi

La prima Stage della seconda fase dei Playoffs è stata vinta da William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). I colpi di scena non sono in ogni caso mancati con un impatto contro le barriere in due episodi distinti da parte del dominatore della sfida di Bristol di settimana scorsa Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e dal sempre competitivo Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20).

La seconda fase, vinta questa volta dalla Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowmann, non ha visto particolari cambi nella classifica generale ad eccezione di un problema da parte di Austin Cindric (Team Penske Ford #2).

La Final Stage, in un primo momento, non ha visto nessuno dei contendenti per il titolo nelle prime piazze, al vertice della classifica si è quindi aperta la bagarre tra la Chevy Camaro #8 RCR di Kyle Busch, la Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Martin Truex Jr. e la Chevrolet #1 Trackhouse Racing di Ross Chastain.

Il primo dei citati, due volte campione della NASCAR Cup Series, ha provato a fare la differenza sul #1 di Chevy e sul #19 di Toyota, tutto è cambiato a 32 giri dalla fine con un errore da parte dell’americano all’uscita di curva 1-2. Il nativo di Las Vegas, all’inseguimento della prima vittoria dopo oltre un anno, ha commesso un errore di valutazione in fase di doppiaggio, tradito dalla presenza della Ford Mustang #14 Stewart-Haas Racing di Chase Briscoe.

Gli ultimi passaggi sono stati più che mai avvincenti con Chastain che ha provato a resistere al ritorno di Byron, determinato a strappare un pass certio per accedere direttamente al Round of 8 dei NASCAR Playoffs. Il nativo dello Stato del North Carolina ha iniziato ad impensierire il #1 del gruppo, un vero attacco non è però mai arrivato. Il 31enne Chastain ha quindi abbattuto la concorrenza del #24 di Hendrick Motorsports che ha chiuso la corsa davanti a Martin Truex Jr #19, Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) e Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54).

Next round dei Playoffs settimana prossima nell’imprevedibile ed unica location di Talladega.

CLASSIFICA FINALE NASCAR KANSAS (Playoffs Round of 12)

1 RUN Ross Chastain Chv 267 32.313 167.115 30.658 176.137 7

24 RUN William Byron (P) Chv 267 0.388 0.388 32.318 167.09 30.655 176.154 8

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 267 0.868 0.480 32.002 168.739 30.898 174.769 8

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 267 2.551 1.683 32.208 167.66 30.808 175.279 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 267 4.437 1.886 32.406 166.636 30.670 176.068 7

48 RUN Alex Bowman (P) Chv 267 5.618 1.181 32.487 166.22 30.904 174.735 8

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 6.442 0.824 32.357 166.888 30.580 176.586 8

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 267 6.833 0.391 32.184 167.785 30.928 174.599 9

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 267 9.557 2.724 32.449 166.415 31.289 172.585 8

71 RUN Zane Smith Chv 267 10.131 0.574 32.378 166.78 31.115 173.55 8

17 RUN Chris Buescher Frd 267 10.840 0.709 32.332 167.017 31.267 172.706 8

3 RUN Austin Dillon Chv 267 11.407 0.567 32.413 166.6 31.280 172.634 9

99 RUN Daniel Suarez (P) Chv 267 11.786 0.379 32.376 166.79 31.170 173.244 8

22 RUN Joey Logano (P) Frd 267 12.909 1.123 32.802 164.624 30.617 176.373 9

51 RUN Corey LaJoie Frd 267 13.796 0.887 32.707 165.102 31.518 171.331 9

41 RUN Ryan Preece Frd 267 13.861 0.065 32.512 166.093 31.255 172.772 8

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 15.325 1.464 32.629 165.497 31.288 172.59 8

10 RUN Noah Gragson Frd 267 15.523 0.198 32.509 166.108 31.431 171.805 8

8 RUN Kyle Busch Chv 267 16.206 0.683 32.739 164.941 30.863 174.967 8

31 RUN Daniel Hemric Chv 267 17.082 0.876 32.582 165.736 31.577 171.011 8

16 RUN Ty Dillon Chv 267 17.718 0.636 32.778 164.745 31.710 170.293 10

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 18.272 0.554 32.993 163.671 31.111 173.572 7

21 RUN Harrison Burton Frd 267 18.288 0.016 33.060 163.339 31.519 171.325 10

14 RUN Chase Briscoe (P) Frd 267 18.569 0.281 32.727 165.001 31.455 171.674 7

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 267 19.190 0.621 32.669 165.294 30.924 174.622 7

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 267 20.041 0.851 32.695 165.163 31.378 172.095 13

38 RUN Todd Gilliland Frd 267 20.632 0.591 32.573 165.781 31.378 172.095 7

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 267 21.468 0.836 32.950 163.885 31.232 172.9