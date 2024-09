MotoGP, Pedro Acosta: “Una bella gara, sin dall’inizio. Ho provato a raggiungere Martin ma…”

Pedro Acosta è tornato. Il Rookie Maravilla, dopo una fase opaca della sua stagione, ha messo in mostra una delle sue migliori versioni nel Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Mandalika il portacolori del team Gas Gas Tech3 ha centrato una piazza d’onore davvero positiva, nonostante una questione legata alla pressione delle gomme che lo lascia ancora “sub judice”.

Ad ogni modo il successo è andato a Jorge Martin con 1.4 su Pedro Acosta, mentre al terzo posto troviamo Pecco Bagnaia a 5.5. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 6.5, quinta per Marco Bezzecchi a 6.7, sesto Maverick Vinales a 11.3, settimo Fabio Quartararo a 13.2, ottavo Brad Binder a 14.8, quindi nono Johann Zarco a 15.1 con Raul Fernandez che chiude la top10 a 21.0.

Al termine della gara indonesiana il pilota classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La pressione delle gomme? Vediamo quello che succede, non so niente, ma ad ogni modo ho disputato una gara vera con un buon ritmo sin dall’inizio. Ieri avevo sofferto tantissimo a livello di grip. La vittoria? Ho provato a spingere al massimo per prendere Martin, ma so perché lui è il leader del Mondiale: non mi ha dato modo di avvicinarmi”.

Pedro Acosta, ancora una volta, ha fatto il vuoto rispetto alle altre KTM: “Non so perché, evidentemente il bilanciamento della mia moto è molto competitivo e, soprattutto, si sposa in maniera più naturale per il mio stile di giuda. Un po’ come ad inizio stagione. Non mi rimane che continuare in questo modo”.