MotoGP, orari warm-up e gara GP San Marino 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di domenica 8 settembre il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati sul duello per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 23 punti in favore del pilota spagnolo dopo il weekend di Aragon.

Pecco deve sfruttare il doppio appuntamento di casa (si gareggerà sul tracciato romagnolo anche tra due settimane) per colmare il divario in classifica su Martinator e l’obiettivo per la gara lunga domenicale non può che essere il primo posto, partendo dalla pole position e con il leader della generale 4°. Da monitorare sempre in chiave Mondiale il tentativo di rimonta dalla terza fila di Enea Bastianini e Marc Marquez.

Le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP a Misano verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it (gratis), Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOGP 2024

Domenica 8 settembre

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.