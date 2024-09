MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Emilia-Romagna 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani, sabato 21 settembre, il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La seconda tappa consecutiva sul tracciato romagnolo entrerà nel vivo con le prove ufficiali e soprattutto con la mini-gara, in cui verranno assegnati punti preziosi per il campionato.

Jorge Martin è leader della generale con un vantaggio di 7 punti su Francesco Bagnaia, 53 su Marc Marquez e 62 su Enea Bastianini. La lotta per il titolo riguarda ormai questi quattro piloti della Ducati, perché il primo degli inseguitori (il sudafricano della KTM Brad Binder, quinto nel Mondiale) è lontano addirittura 151 punti dalla vetta della classifica.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Misano per il GP di Emilia-Romagna verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP EMILIA-ROMAGNA MOTOGP 2024

Sabato 21 settembre

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Misano – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Misano – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Misano – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Misano – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Misano – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Misano – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno (solo le sessioni della MotoGP) e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).