MotoGP, orari prove libere GP San Marino 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Messa in archivio la rovente e ricchissima di polemiche tappa di Aragon, il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo dato che vivremo più di un appuntamento. A Misano Adriatico, in riva al Mare Adriatico, vedremo addirittura due gare consecutive nell’arco di due settimane.

Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo intitolato a Marco Simoncelli sarà il Gran Premio di San Marino, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2024, che inizierà proprio nella giornata di domani con le prime prove libere di ogni categoria. Ovviamente, nel caso della MotoGP, vivremo anche le attesissime pre-qualifiche.

La classe regina, con la sfida verso il titolo tra Jorge Martin (ora a +23) e Pecco Bagnaia inizierà con la sessione di prove libere delle ore 10.45 (45 minuti) mentre alle ore 15.00 sarà la volta delle pre-qualifiche (60 minuti) che andranno a eleggere la top10 che domani eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì di Misano sarà disponibile su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live scritta di tutti i turni della giornata.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2024

Venerdì 6 settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25; MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45; MotoE, Qualifiche – Q2