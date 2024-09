MotoGP, Martin e Marquez protagonisti in FP1 a Misano. Bagnaia non forza ed è 8°

Jorge Martin parte forte a Misano e stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato si è dimostrato subito in confidenza con la sua Ducati GP24 sul tracciato romagnolo, confermandosi uno dei protagonisti annunciati verso le gare del weekend.

1’31″707 il crono di riferimento siglato dallo spagnolo del Team Pramac, che ha preceduto di soli 37 millesimi il connazionale Marc Marquez mettendo in mostra un’incoraggiante velocità di base in FP1. Turno positivo anche per l’otto volte iridato del Team Gresini, competitivo sul passo con gomme usate sulla sua Ducati GP23 dopo aver dominato l’ultimo fine settimana ad Aragon. Terza piazza un po’ a sorpresa per la wild card KTM Pol Espargarò, che ha pagato 213 millesimi dalla vetta montando però una gomma soft anteriore nuova nel secondo run.

Molto bene Franco Morbidelli, il migliore degli italiani in quarta posizione con un gap di 242 millesimi dal compagno di squadra Martin davanti ad un terzetto di piloti che hanno avuto il vantaggio di sfruttare una gomma morbida nuova per l’ultimo run: Fabio Quartararo 5° a 0.269 con la Yamaha, Aleix Espargarò 6° a 0.391 con Aprilia e Brad Binder 7° a 0.428 con KTM.

Approccio abbastanza conservativo come di consueto per Francesco Bagnaia, ancora un po’ acciaccato fisicamente dopo l’incidente di domenica scorsa con Alex Marquez in gara ad Aragon. Pecco si è inserito in ottava piazza a 462 millesimi dalla testa, lavorando esclusivamente sulla messa a punto della sua Ducati GP24 e chiudendo la sessione in crescendo con gomme di 14 giri. Top10 completata dagli spagnoli Maverick Viñales (Aprilia) e Pedro Acosta (KTM GasGas), mentre Enea Bastianini non ha brillato attestandosi al 13° posto con 761 millesimi di ritardo da Martin.

CLASSIFICA FP1 GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.707 13 20 296.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.744 14 18 0.037 0.037 295.0

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.920 13 20 0.213 0.176 297.5

4 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.949 14 20 0.242 0.029 295.0

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.976 18 23 0.269 0.027 294.2

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.098 18 18 0.391 0.122 295.0

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.135 20 21 0.428 0.037 297.5

8 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.169 16 16 0.462 0.034 295.0

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.286 16 21 0.579 0.117 294.2

10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.354 16 21 0.647 0.068 301.6

11 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.426 17 21 0.719 0.072 297.5

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.453 22 22 0.746 0.027 296.7

13 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.468 15 20 0.761 0.015 295.8

14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’32.486 18 20 0.779 0.018 296.7

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’32.595 19 19 0.888 0.109 299.1

16 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.616 12 19 0.909 0.021 294.2

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.622 17 20 0.915 0.006 295.0

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’32.824 22 22 1.117 0.202 295.8

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’33.033 8 18 1.326 0.209 291.1

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.046 7 20 1.339 0.013 293.4

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’33.163 13 20 1.456 0.117 293.4

22 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’33.267 13 18 1.560 0.104 295.8

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 1’34.400 12 18 2.693 1.133 291.8