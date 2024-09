MotoGP, Martin domina a Mandalika. Podio importante per Bagnaia, fuori Bastianini e Marquez

Jorge Martin rialza la testa dopo la caduta di ieri nella Sprint e domina il Gran Premio d’Indonesia 2024, quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Pramac torna così sul gradino più alto del podio dopo un digiuno di nove gare (l’ultimo trionfo risaliva al GP di Francia), centrando il terzo successo dell’anno e raggiungendo quota 8 vittorie in top class (sono 18 in tutto contando anche Moto2 e Moto3).

Martinator ha conservato la pole position in partenza, trovando un ottimo spunto al via e imponendo un ritmo, insostenibile per il resto della concorrenza sin dai primi giri, che gli ha consentito di involarsi in una fuga solitaria verso i 25 punti. L’unico a contenere il distacco, avvicinandosi in alcuni frangenti anche a 7-8 decimi dal leader del campionato, è stato un formidabile Pedro Acosta sulla KTM del team Red Bull GasGas Tech 3.

Il fenomenale rookie iberico ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ma potrebbe rimediare una penalità di 16″ per pressione irregolare delle gomme (attualmente è sotto investigazione), che lo farebbe sprofondare al nono posto. Podio completato al momento in terza piazza da Francesco Bagnaia, autore di una gara in progressione ma tutt’altro che brillante.

Pecco è riuscito in qualche modo a limitare i danni in ottica iridata, anche grazie alla scivolata del compagno di squadra Enea Bastianini a 7 giri dalla fine. Il romagnolo si trovava infatti al terzo posto e stava raggiungendo Acosta con un ritmo strepitoso, prima della caduta che ha messo fine alle sue speranze di rientrare in lotta per il titolo mondiale. Stesso discorso per Marc Marquez, ritiratosi per un problema tecnico alla sua Ducati GP23.

Da segnalare sul fronte italiano la quarta posizione di Franco Morbidelli davanti a Marco Bezzecchi, mentre è caduto nelle battute iniziali Fabio Di Giannantonio. In attesa dell’eventuale penalità ad Acosta, la classifica generale aggiornata del Mondiale (a cinque tappe dalla fine) vede Martin in testa con un margine di 21 punti su Bagnaia, 75 su Bastianini e 78 su Marquez.