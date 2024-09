MotoGP, Marco Bezzecchi: “Peccato per aver mancato il podio. Che rischio con Pecco!”

Al termine della gara odierna, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Peccato per l’errore in staccata. Ero arrivato bene dietro a Pecco dopo la variante ma quando sono arrivato alla frenata si sono aperte le pasticche dei freni. Ho dovuto lasciare, frenare di nuovo e modulare. In quel modo ho evitato guai peggiori, ho schivato Pecco ma sono finito lungo. Sicuramente il momento in cui ho compromesso tutta la mia gara”.