MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ottima prestazione, non mi sono fermato perché la pioggia non era forte”

Marco Bezzecchi ha raggiunto un ottimo quinto posto nel Gran Premio di San Marino a Misano Adriatico: un weekend che sa di rinascita per il romagnolo dopo una stagione finora difficile. Le sensazioni sono state buone sin dal venerdì, la qualifica è stata buona, ieri è arrivata una caduta nella Sprint Race, ma in gara il risultato è stato ottimo.

Queste le considerazioni del riminese dopo la gara sul circuito di casa intervistato da Sky Sport: “Per me è stata una buona domenica, sono riuscito a scattare un po’ meglio e ho sistemato la forcella che ieri mi ha mandato in down. Nelle prime curve sono stato abbastanza bravo, poi ho avuto un po’ di bagarre con Marc (Marquez, ndr) e con Jack (Miller, ndr). Purtroppo ho sfiorato la gomma di Jack e mi sono ritrovato indietro di un po’ di metri, poi ho fatto un po’ di fatica a venir su“.

Sulle condizioni piovose: “Con la pioggia sono tornato su e poi ho fatto un paio di bei sorpassi, insomma, in generale è stata una buona giornata. Quando ha iniziato a piovere ho pensato di copiare quello che facevano quello davanti. Ho visto solo Martin rientrare, mentre gli altri hanno continuato. Io ho pensato che non fossimo al limite tale da fermarsi in quelle condizioni. La pista non era così messa male da mettere le rain“.

Sull’errore di ieri: “Ieri ho fatto un piccolo errore, non ho staccato forte alla prima curva, ho perso un po’ di posizioni, poi ho toccato la riga bianca alla due e sono scivolato. Sapevo che per il podio sarebbe stato difficile, tutti erano abbastanza veloci e quindi non era semplice risalire. Non erano fermi davanti, tutt’altro. Comunque è stata una buona performance, dobbiamo cercare di lavorare per la prossima gara qua“.