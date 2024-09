MotoGP, Marc Marquez: “Sapore diverso tra i successi di Aragon e Misano. Voglio vincere ancora”

Marc Marquez è il pilota del momento del Mondiale di MotoGP 2024. Due vittorie consecutive proprio quando sembrava che il gradino più alto del podio rappresentasse un traguardo troppo alto per l’otto volte campione del mondo. Invece, nel giro di una settimana, sono arrivati i trionfi di Aragon e Misano-1. Nel corso di una lunga intervista, il portacolori del team Ducati Gresini, si è raccontato a 360°.

Il pilota catalano inizia dalla sensazione che ha vissuto nelle due ultime vittorie: “Vincere dopo tanto tempo è stato emozionante. Ad Aragon ho vissuto sensazioni importanti. Domenica a Misano, invece, era come se non potessi fallire. Volevo vedere se ero in grado di farcela. Sinceramente non me l’aspettavo di vincere così in fretta. Anche per questo motivo continuerò con il mio modo di fare. Se voglio vincere ancora dovrò migliorare diversi aspetti. La cosa fondamentale sarà non sbagliare le sessioni chiave”. (Fonte: Marca).

Il numero 93 racconta un aspetto particolare: “Il mio nuovo motto? ‘Un pazzo non avvisa mai’. La frase originale sarebbe di Albert Puig ed è vera: fermarsi e ragionare non sono cose da pazzo. A Le Mans, quando sono passato dal 14° al secondo posto mi hanno detto che io avevo pensato fosse impossibile. E io ho risposto che un pazzo non avvisa mai”.

Un finale di stagione che lo vede sempre più vicino alla testa della classifica generale. Misano-2 potrebbe essere fondamentale per ridurre ancora il gap. “Vedremo cosa succederà, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto un test dopo il primo GP di Misano e più giri si fanno, più i piloti vanno veloci. Penso che nel secondo capitolo saremo tutti molto vicini”.

In vetta alla classifica generale c’è Jorge Martin, con Francesco Bagnaia in scia. Il suo futuro compagno di team. “Lui lavora molto, analizza e ha la moto che vuole e che conosce molto bene. Ovviamente ha il sopravvento perchè è due-volte campione del mondo ed è quello che fa la differenza. Dal mio punto di vista ho grande voglia di salire sulla moto ufficiale e non vedo l’ora che finisca questa stagione”.

Ultima battuta su Pedro Acosta, l’astro nascente della MotoGP, ma non certo un grande amico di MM: “Non ho mai avuto rancore nei suoi confronti e ho sempre detto che segnerà un’epoca. Sta commettendo errori da principiante ma è normale. Ha già detto che non è venuto in MotoGP per fare amicizia, si fa i fatti suoi e va avanti. Molte volte ci incrociamo. e non ci diciamo niente”.