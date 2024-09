MotoGP, Marc Marquez: “Il passo c’era anche senza pioggia, fondamentale aver sorpassato tutti subito”

Marc Marquez fa il bis: dopo la vittoria di Aragon, anche il successo a Misano Adriatico nel Gran Premio di San Marino. Sono due vittorie da quando è in Ducati: oggi il Cabroncito ha saputo sfruttare alla perfezione la pista bagnata, ha superato i suoi avversari come birilli e poi nessuno è andato a prenderlo, tenendo un passo superiore a quello di Bagnaia.

Ecco l’analisi della sua vittoria ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Mi hanno spiegato com’era Fausto Gresini, io lo conoscevo, ma non così bene e ho pensato che lui dal cielo oggi abbia fatto piovere (sorride, ndr). Quello è stato il momento decisivo perché sappiamo quanto sia difficile qua sorpassare”.

Sul passo tenuto durante la gara: “Poi però sono rimasto davanti, ho fatto il giro veloce, ho aperto il gap su Pecco e sono riuscito a guidare in maniera fluida come ad Aragon. Ci siamo finalmente, dobbiamo ancora lavorare su piccoli aspetti, non possiamo sbagliare durante le qualifiche, ma ogni volta mi trovo meglio con questa Ducati. Ho provato ad andare davanti subito con la pioggia perché so quanto sia difficile sorpassare. Anche ieri nella Sprint Race avevo un passo simile a quello di Bagnaia e Martin, ma non riuscivo a sorpassare. La gomma davanti si gonfia ed è difficile”.

Sulla gestione del finale: “Quando ho visto che Bagnaia era a sette/otto decimi ho sempre più aperto il gap in un paio di staccate. Non possiamo attendere la pioggia in tutte le gare, ma sono consapevole che anche senza il bagnato la velocità e il passo c’era. Pecco era impressionante in curva 11, ti prende un decimo. Io provo a concentrami, perdere poco lì e prendergli qualcosa nel T1 e nel T2“.