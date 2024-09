MotoGP, Marc Marquez: “I fischi li ignoro. Bagnaia o Martin? Sono vicinissimi, spero vinca Pecco”

Marc Marquez ha piazzato due vittorie consecutive dopo esser stato in astinenza più di 1000 giorni: è una fase della stagione particolarmente favorevole al Cabroncito del Team Gresini che ha conquistato la vittoria nel GP di casa della moto a Misano. Tuttavia l’accoglienza del pubblico non è stata caldissima: al podio lo spagnolo ha ricevuto alcuni fischi da parte del pubblico per le vecchie vicende con Valentino Rossi.

Lo spagnolo ha commentato così l’accaduto ai microfoni di El Larguero: “Arriva un momento in cui i fischi entrano da un orecchio ed escono dall’altro. Anche questo fa parte dello sport e un atleta deve abituarsi a tutto questo”.

Sul duello Bagnaia-Martin: “È complicato, non oserei mettere un euro né per l’uno né per l’altro. Li vedo praticamente sempre alla pari. Se guardiamo bene, vince chi fa il primo giro per primo. Sono così uguali a livello di valori che non riescono a sorpassarsi“.

Marquez ha espresso la sua preferenza per Bagnaia: “Sono serio quando dico che vorrei che il Mondiale lo vincesse Pecco, sarebbe un titolo in più per il team Ducati con cui correrò l’anno prossimo. È un pilota che analizza molto, è un lavoratore e ha totale controllo della moto. In pista, nel box Ducati, in termini di conoscenza della moto ha il sopravvento perché è stato campione negli ultimi due anni ed è lui a dettare il ritmo“.