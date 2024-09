MotoGP, Luca Marini sta dalla parte di Martin: “Il sorpasso di Bastianini non è corretto”

Si susseguono le reazioni di piloti e addetti ai lavori a proposito del sorpasso di Enea Bastianini su Jorge Martin all’ultimo giro del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del team factory Ducati si è preso la vittoria a Misano con una manovra al limite, infilandosi all’interno di Martinator in curva 4 e buttandolo fuori dalla pista.

“L’ho visto una volta sola, ma la mia opinione è che non sia corretto spingere un altro pilota fuori dalla pista. Attenzione, io sono contento per Pecco perché così sicuramente è meglio per lui (ride, ndr). Però, a parte gli scherzi, stiamo andando in una direzione per cui è sempre più difficile sorpassare, soprattutto su questa pista. Quindi capisco le difficoltà di Enea“, il commento di Luca Marini.

“Se Martin non avesse rialzato la moto, sarebbe caduto. Quindi Jorge si sarebbe dovuto sacrificare affinché Bastianini venisse penalizzato, perché se fosse andato a terra una penalità ci sarebbe stata. Martin è rimasto in piedi e Bastianini non è stato punito, ma la manovra non cambia e questo mi sembra privo di senso“, aggiunge il pilota della Honda.

“Chiedo solo che le regole siano chiare: se è questa, che continuino così almeno fino alla fine della stagione, poi potremo parlarne per trovare una soluzione migliore. Se qualcuno farà lo stesso in Indonesia, mi aspetto lo stesso trattamento“, conclude il fratello di Valentino Rossi sul controverso episodio che ha deciso il GP di ieri (fonte: Motorsport.com).