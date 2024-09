MotoGP, Jorge Martin: “Voglio rifarmi in Indonesia e cancellare la caduta di un anno fa”.

Jorge Martin non si vuole fermare. Il portacolori del team Ducati Pramac lo ha confermato anche nella conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Mandalika, laddove un anno fa lo spagnolo fu protagonista di una caduta clamorosa quando stava dominando, c’è aria di grande evento.

Dopo Misano-2 Jorge Martin, infatti, comanda nella graduatoria generale con 341 punti e un importante +24 su Pecco Bagnaia. Terza posizione per Enea Bastianini con 282 punti, un punto davanti a Marc Marquez che è scivolato in quarta posizione. In poche parole, il nativo di Madrid si è messo nelle migliori condizioni per puntare al bersaglio grosso in questo rush conclusivo.

Il portacolori del team Ducati Pramac ha iniziato il suo racconto dall’analisi del momento: “Sarà un mese e mezzo molto impegnativo, ma non vediamo l’ora di iniziare. Le piste saranno tutte in successione e tutte diverse a livello di situazioni che ci proporranno. Ora siamo in Indonesia, ovvero su una bella pista. Il weekend sarà difficile, anche perchè il tracciato è sempre sporco. Sarà fondamentale non commettere errori e rimanere concentrato in ogni turno o sessione”.

Un anno fa, però, il ricordo della caduta che costò gara e, con il senno di poi, anche il titolo: “Nella scorsa edizione andavo forte e mi sentivo bene. Avevo vinto la Sprint Race e comandavo la gara lunga con un margine di 3 secondi sugli inseguitori. Forse ero stato troppo ottimista. Spero di essere di nuovo in quelle condizioni in questo fine settimana, anche se l’aspetto fondamentale sarà la costanza. Questa tappa, come tutte le altre, le affronterò senza pressioni e concentrandomi solo turno dopo turno”.