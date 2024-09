MotoGP, Jorge Martin: “Ho perso la concentrazione per i track-limits, Bagnaia è stato un po’ più forte”

Ce l’ha messa tutta Jorge Martin a far sua la Sprint Race del GP dell’Emilia-Romagna, tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Nel secondo appuntamento in successione sul tracciato di Misano, la gara del sabato ha sorriso a Francesco Bagnaia (Ducati Factory), a precedere lo spagnolo della Ducati Pramac e l’altro alfiere del team ufficiale di Borgo Panigale, Enea Bastianini. Quarto Marc Marquez sulla GP23 del Team Gresini.

Partenza lanciata di Martin, a sorprendere dalla pole Pecco. Ritmo praticamente da qualifica e ogni giro per lo spagnolo è stato all’insegna del rischio, andando anche oltre i limiti della pista. Questi sono costati la vittoria a Jorge, infilato poco dopo il curvone da Bagnaia per una perdita di concentrazione.

“È stata una bella gara e sono partito molto bene. Stavo andando forte, ma quando mi è arrivata la segnalazione dei track-limits ho perso un po’ la concentrazione, Pecco ne ha approfittato e mi ha passato. Sono riuscito a rimanere con lui, a differenza di altre situazioni che quando mi superava mi andava via, ma non sono stato in grado di riprendermi il primo posto. Questa seconda posizione ha un sapore un po’ amaro, ma Bagnaia è stato un po’ più forte di me“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

In vista della gara di domani c’è voglia di farsi: “Il mio passo e quello di Pecco sono molto simili e quindi io credo che sarà un GP molto veloce. La differenza la farà la cura dei dettagli. Con le gomme medie sono stato solido in questi giorni, per cui ho fiducia. Alla fine, io e lui abbiamo le stesse chance per salire sul podio più alto“.

Con questo risultato, il centauro piemontese si è portato a -4 da Martin nella graduatoria iridata e quindi la gara domenicale sarà molto importante perché potrebbe consentire al pilota italiano di riprendersi la vetta della classifica. Vedremo come andrà a finire questa sfida.