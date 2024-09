MotoGP, i promossi e bocciati del GP di Indonesia: Martin impara dagli errori, Bagnaia fa il possibile, Marquez delude

PROMOSSI E BOCCIATI GP INDONESIA MOTOGP 2024

PROMOSSI

Jorge Martin: resta leader del Mondiale con 21 punti di vantaggio su Bagnaia. Con questa pista ha un rapporto di amore e odio, ha confessato di aver passato tutta la seconda parte della gara lunga con l’incubo della caduta del giorno prima e dell’anno scorso. Stavolta però, da grande campione, gestisce, si prende i rischi giusti e impara dagli errori. Martinator sembra più maturo dello scorso anno, concede meno e reagisce alla grande ai momenti negativi come quello avuto nella Sprint Race. Un osso ancora più duro da battere per Bagnaia rispetto al 2023.

Francesco Bagnaia: esce dall’Indonesia con tre punti recuperati, probabilmente il massimo possibile su un circuito sicuramente più adatto alle caratteristiche del suo rivale. Nella Sprint Race fa una magia, partendo alla grande e sfruttando in maniera impeccabile la caduta di Martin. In gara non ha mai il passo giusto, però tra un errore e l’altro degli avversari e con la sua tenacia riesce a salire sul podio.

Pedro Acosta: la più grande sorpresa di questo fine settimana. In KTM factory Binder e Miller fanno tantissima fatica, lui invece vola. La gara domenicale è un capolavoro assoluto, dalla partenza all’arrivo. A un certo punto sembrava addirittura poter andare a prendere Martin, mentre gestisce gli attacchi da dietro di Bastianini e Morbidelli. Conferma di avere un grande avvenire davanti.

Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli: discorso simile per entrambi, estremamente competitivi in questo fine settimana arrivando in ambedue le gare ai piedi del podio. Due piloti che hanno avuto delle difficoltà nella prima parte dell’anno e che adesso si stanno ritrovando: il vertice è sempre più vicino.

BOCCIATI

Marc Marquez: si tratta indubbiamente di un passo indietro rispetto alle ultime gare. In qualifica sbaglia ancora e non fa registrare un tempo, dovendo partire dalla dodicesima posizione. Nella Sprint Race si inventa una partenza assurda per arrivare terzo, nella gara lunga non fa altrettanto, soffre tanto sul passo, rimane a duellare con Di Giannantonio finché la moto non finisce in fiamme.

Alex Marquez: in estrema difficoltà per tutto il fine settimana, mai in lotta e finisce fuori in gara alla prima curva. Un fine settimana non brillante in casa Marquez.