MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Mandalika. Un anno fa la clamorosa rimonta vincente dalla quinta fila

Archiviato domenica scorsa il secondo appuntamento consecutivo di Misano (in sostituzione del GP d’India), il Motomondiale fa le valigie e si trasferisce in fretta e furia a Lombok per l’imminente Gran Premio d’Indonesia 2024, primo atto della tournée asiatica di fine stagione (l’epilogo sarà però come di consueto a Valencia).

Occhi puntati in MotoGP sul duello per l’iride tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, separati da 24 punti nella generale in favore dello spagnolo del team Pramac. Pecco deve riscattarsi dopo la pesante caduta di Misano 2 e punta al bersaglio grosso sul circuito di Mandalika, dove si è reso protagonista di vari alti e bassi nelle sue due uniche apparizioni ufficiali in top class.

Nel 2022, quando il GP indonesiano era collocato a inizio stagione come secondo round del Motomondiale, Bagnaia è naufragato sotto la pioggia (dopo un buon 6° tempo in qualifica sull’asciutto) non trovando mai un feeling decente sul bagnato e sprofondando fino alla 15ma posizione, l’ultima della zona punti, in una gara vinta dalla KTM dello specialista Miguel Oliveira.

Weekend dall’andamento sostanzialmente opposto invece un anno fa, con il torinese della Ducati Factory che si trovava in quel momento (a 6 tappe dalla fine) nella fase cruciale della sfida mondiale con Martin. L’azzurro classe 1997 aveva bucato totalmente il venerdì ed il sabato, non entrando in Q2 e raccogliendo un modesto 8° posto nella Sprint. La gara lunga domenicale aveva poi stravolto la situazione (interrompendo soprattutto il trend negativo in campionato), con Bagnaia capace di rimontare dalla 13ma piazza in griglia fino al gradino più alto del podio anche grazie alla caduta del leader Martinator.