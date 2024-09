MotoGP, GP Indonesia 2024. Jorge Martin sfida lo spettro di Mandalika, ‘Pecco’ Bagnaia pronto a reagire

La MotoGP affronta una delle fasi più asfissianti della propria stagione, cimentandosi in tre gare consecutive, trasferendosi peraltro da una parte all’altra del mondo! Dalle coste della Romagna ci si sposta a quelle esotiche dell’Isola di Lombok, dove domenica 29 settembre si disputerà il Gran Premio di Indonesia, quindicesima delle venti tappe dell’annata 2024.

Siamo reduci dal weekend di Misano-bis, nel quale Jorge Martin si è sostanzialmente ripreso quanto aveva perso da Francesco Bagnaia nel primo fine settimana del double-header italiano. C’erano 23 punti in favore dell’iberico dopo il GP d’Aragona, ce ne sono 24 adesso. Nel mezzo due marchiani errori – seppur molto diversi nella forma e nella sostanza – compiuti dagli sfidanti per l’Iride. Uno per parte, a dimostrazione di quanto sia tirato il duello per il titolo.

Non c’è margine di sicurezza al quale appoggiarsi, si corre perennemente sul filo di un coltello molto affilato. Nel 2023, quel coltello, fu ribaltato di 180° proprio a Mandalika. Vi si arrivò con un Martinator straripante, ma la sua caduta – unita alla contemporanea vittoria di Pecco – fecero passare il manico dalla mano iberica a quella piemontese.

Fa sempre più caldo e, verosimilmente, primeggerà il pilota capace di gestire al meglio la torrida temperatura in cui ci si muove. Prestazionalmente parlando, Martin e Bagnaia si equivalgono. Deciderà l’abilità di tenere i nervi saldi, saper sfruttare al meglio le occasioni propizie e contenere i propri errori. Dopo quattordici riprese sta vincendo Jorge “ai punti”, ma il colpo del “KO” ancora non si intravede. Parola al quindicesimo round, in attesa del suo verdetto. Con una certezza: NON sarà definitivo.