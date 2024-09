MotoGP, GP Indonesia 2024. Domenica nuova sfida sul filo del rasoio iridato tra Martin e Bagnaia

Alle ore 9.00 di domenica 29 settembre prenderà il via il Gran Premio di Indonesia di MotoGP, quindicesimo dei venti atti del Motomondiale, impegnato in una delle fasi più intense della stagione. Il barometro del titolo iridato continua a oscillare tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, le cui prestazioni sono sostanzialmente equivalenti.

Siamo però reduci da una Sprint in cui l’italiano ha abbattuto il proprio distacco dallo spagnolo, rifilandogli un sonoro 12-0, ovvero il massimo conseguibile nella gara dimezzata. D’altronde, l’iberico si è fatto sorprendere dall’insidioso asfalto di Mandalika, sul quale già nel 2023 aveva lasciato sul piatto punti preziosissimi. Bravo Pecco a sfruttare al meglio la scivolata del rivale.

In generale, si conferma la tendenza all’errore da parte di entrambi i contendenti per l’Iride, indice di quanto si stiano “tirando il collo” e non possano gestire alcunché. Si corre sempre al limite, a costo di sbagliare. Ecco perché la situazione è estremamente aleatoria e si presta a sconvolgimenti di ogni tipo. Ci si muove sul filo di un rasoio estremamente affilato, sul quale è molto facile tagliarsi.

Martin e Bagnaia a parte, sarà interessante capire quale potrà essere l’odierna competitività di Marco Bezzecchi. Ieri si è visto il Bez migliore del 2024, almeno dal punto di vista prestazionale. La prospettiva è quello di vederlo lottare per la vittoria, assieme agli sfidanti per l’Iride, al solido Enea Bastianini e all’onnipresente Marc Marquez, che nella Sprint ha saputo entrare nella contesa per il successo pur partendo dalla quarta fila. Il miracolo gli riuscirà anche oggi?