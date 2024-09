MotoGP, GP Giappone 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 4-6 ottobre

Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Indonesia, prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale 2024. Siamo pronti a concludere la tripletta di inizio autunno che ha preso luogo a Misano-2, quindi è passata per Mandalika, per andare poi a concludersi nel Paese del Sol Levante nel prossimo weekend.

Siamo pronti a vivere, infatti, il Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Motegi, una delle piste più complicate dell’intero calendario, nella quale gli errori sono sempre dietro l’angolo. Chi uscirà in testa alla classifica dopo la tappa nipponica?

Il programma del Motomondiale 2024, poi, si trasferirà in Australia sul tracciato di Phillip Island, quindi si passerà in Thailandia a Buriram, prima della tappa della Malesia di Sepang che anticiperà il gran finale di Valencia.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP del Giappone sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni del Gran Premio di Giappone, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 4 ottobre

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 5 ottobre

Ore 1.40-2.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 2.25-2.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, Sprint Race

Domenica 6 ottobre

Ore 2.40, Warm-up MotoGP

Ore 4.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 5.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 7.00, GRAN PREMIO MOTOGP