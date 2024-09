MotoGP, Franco Morbidelli: “Venerdì positivo, ho un buon feeling con la moto e sono efficace”

Franco Morbidelli si è reso protagonista di un ottimo venerdì sulla pista di Mandalika, dominando la scena in FP1 e poi stampando un ottimo terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Indonesia 2024, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano della Ducati Pramac si è attestato a soli 79 millesimi dal miglior crono assoluto di Enea Bastianini, dimostrandosi estremamente competitivo sul giro secco.

“Siamo partiti forte. Stamattina andavamo fortissimo e anche oggi pomeriggio siamo andati molto bene, quindi è un venerdì positivo. Ho un buon feeling con la moto, riesco a guidarla bene e sono efficace. Questo ottimismo ce lo portiamo sia nella sprint che nella gara lunga“, ha dichiarato a fine giornata il pilota italo-brasiliano ai microfoni di Sky Sport.

Morbidelli si è poi soffermato sulla possibile scelta delle gomme in vista della sprint e del Gran Premio: “Abbiamo fatto delle prove oggi pomeriggio. La dura va meglio in alcuni punti e peggio in altri, la soft è una gomma che conosciamo. Bisognerà vedere e scegliere bene“.