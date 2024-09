MotoGP, Franco Morbidelli svetta nel warm-up di Misano. 3° Martin, 10° Bagnaia

A Misano Adriatico, la domenica del Gran Premio di San Marino si è aperta con il warm-up, ultima occasione per i centauri di MotoGP di apportare modifiche all’assetto delle proprie moto in vista della gara del pomeriggio. Al riguardo, il rischio pioggia dovrebbe essere schivato. L’arrivo dell’annunciata perturbazione è ora previsto per la notte, ma qualcuno ha preferito rodare gli pneumatici da bagnato per sicurezza.

Interessante la diversa scelta di mescola tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo ha girato con una coppia di medie (usata all’anteriore, nuova al posteriore), l’italiano ha invece optato per la combinazione media-soft (entrambe già utilizzate). Prosegue l’accidentato weekend di Marc Marquez, rimasto a piedi a causa di un problema alla sua Ducati proprio al principio della sessione.

Per la cronaca, il miglior tempo è stato fatto segnare da Franco Morbidelli (1’31”687) davanti a Marc Marquez, tornato in pista in extremis (1’31”725) e al già citato Martin (1’31”805). Bagnaia non ha forzato e ha ottenuto il decimo crono, in 1’32”515.

La giornata entra ora nel vivo. Il via del Gran Premio di MotoGP è previsto per le ore 14.00. Sarà il pinnacolo domenicale, poiché la classe regina sarà preceduta dalle categorie formative. La gara di Moto3 avrà luogo a partire dalle 11.00, mentre quella di Moto2 comincerà alle 12.15.