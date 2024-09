MotoGP, Francesco Bagnaia sfoggia un nuovo casco per il GP dell’Emilia-Romagna: una finalità particolare

Un’iniziativa particolare e significativa. Francesco Bagnaia ha presentato per l’occasione un nuovo casco, che userà nel week end iridato sul circuito “Marco Simoncelli”. In collaborazione con Massimo Bottura (chef di fama internazionale, titolare dell’Osteria Francescana, ristorante con tre stelle Michelin nel centro storico di Modena, due volte premiato come miglior ristorante al mondo da The World’s 50 Best Restaurants), è stata realizzata una grafica particolare a rappresentare i tortellini in brodo.

“I tortellini in brodo per me sono casa e famiglia, da sempre. È un grandissimo onore portare in pista questo casco realizzato insieme al mio amico @massimobottura, per omaggiare la realtà del @tortellante #Go1Free“, ha scritto sui social Bagnaia.

L’obiettivo è aiutare l’associazione che coinvolge in un laboratorio di cucina persone nello spettro autistico. Un’iniziativa di grande umanità che Pecco si è sentito di condividere, anche in un momento molto particolare per la Romagna, vista l’alluvione che nuovamente ha flagellato tante zone della splendida regione italiana.

POST SUI SOCIAL DI FRANCESCO BAGNAIA