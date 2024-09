MotoGP, Francesco Bagnaia: “La moto sta andando benissimo, con gli antidolorifici guido alla grande”

Tre italiani davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino a Misano davanti al nostro pubblico. In pole position al Marco Simoncelli International Circuit c’è un fantastico Francesco Bagnaia davanti a Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Fantastico il campione del mondo, questo fine settimana sotto antidolorifici dopo la caduta di Aragon.

Queste le parole a caldo del poleman e due volte campione del mondo in top class ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono senza parole, sono super contento di questa pole. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, da Marco il mio fisioterapista, a Carlo, il nostro preparatore e tutta la squadra. Siamo riusciti a pianificare perfettamente il lavoro fino a questo momento, la moto sta andando benissimo. Questo pomeriggio con la soft sarà un po’ più difficile perché con questa gomma la moto tende a essere un po’ più nervosa, un po’ più aggressiva”.

Sulle condizioni fisiche: “Tutto sommato sono contento, quando vado in moto riesco ad andare in moto e a concentrarmi anche grazie agli antidolorifici. Abbiamo fatto un gran giro, purtroppo al secondo tentativo ho sbagliato la staccata in curva 8 sennò poteva essere anche un pelino meglio, ma in ogni caso sono contento così”.

Conclude: “Bisognerà dare il massimo sempre tra oggi e domani, finché giro in moto darò tutto quello che c’è. Quando tre piloti su quattro dell’academy ho visto che erano in prima fila ho pensato che fosse davvero un grande orgoglio, ci alleniamo tanto su questa pista e l’abbiamo dimostrato“.